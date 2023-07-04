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😡😡😡 «Мне жаль пилотов». Фанаты в ярости от календаря на следующий сезон Формулы-1. А причиной тому стала экология

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Мохаммед бен Сулайем
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Болельщики недовольны календарем следующего сезона Формулы-1.

Несколько дней назад руководство опубликовало расписание гонок на сезон 2024 года, который включает в себя 24 этапа.

2024 FIA Formula 1 Calendar Announced | Federation Internationale de l'Automobile

Казалось бы, чем больше гонок, тем интереснее. Если кому-то и жаловаться, то гонщиком. Но получилось все наоборот.

Недовольные фанаты атаковали соцсети.

💭 «24 гонки + спринты. В какой-то момент это становится просто насилием и перенасыщением».

💭 «Кто скажет Формуле-1, что 24 гонки - это слишком много?»

💭 «24 гонки настолько необходимы? Мне жаль пилотов, расписание с февраля по декабрь просто безумное».

💭 «24 гонки - это безумие, так еще в тех же местах, что и всегда».

💭 «Что-то срочно должно измениться».

Почему так? Есть ответ.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил: «Календарь Формулы-1 на 2024 год, который был одобрен членами Совета по автоспорту, демонстрирует некоторые важные шаги в достижении наших общих целей.

Мы хотим сделать Формулу-1 более эффективной с точки зрения экологической устойчивости и более управляемой для переездов команд, которые посвящают большую часть своего времени нашему спорту.

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