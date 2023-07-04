Фигуристка Алина Загитова поразила фанатов новым образом, похожим на отсылку к популярной поп-группе «Серебро».

Девушка добавила «вау» своему новому образу, оформив эффектный переход.

Фанаты оценили интересный стиль.

💭 «Алиночка, ну вы-то вообще мастер перевоплощений. Вы просто умопомрачительно и невыразимо прекрасны в любом образе и антураже. Ваша неземная красота - дар Божий нам, простым смертным! Любоваться вами можно бесконечно!! Вы - лучшая, королева!!!»

💭 «Вау, Алина, ты тоже шаришь за этот тренд? Очень красиво».

💭 «Для образа не хватает японского кимоно💋💋💋».

💭 «Просто нет слов! Чувствуется рука Лейсан, не случайно у нее салон красоты в Ижевске. Вот почему Алина съездила туда!»

💭 «А Алина бывает когда-нибудь злая)))??? В этом образе ещё не замечал)) хотя один раз видел,тогда когда кто-то сказал паучиться)))😘».