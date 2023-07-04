Работает не покладая рук.

У Алины Загитовой очень плотный график: только за последнюю неделю она выступила на Forbes Forum, пофехтовала на Дне московского спорта и посетила закрытие сезона ФХР. Но наконец у олимпийской чемпионки появились свободные деньки, и она отправилась в Ижевск повидаться с семьей.

Дома Алину встретили по всем правилам. Например, куда же без тарелки борща?

Прогулки с собакой теперь тоже на чемпионке мира.

И, конечно, гвоздь программы — работа в огороде. Однако Алина не отлынивает и здесь, параллельно разрушая миф о том, что она не знает, как обращаться с садовыми инструментами.

«Рубрика «Алина в огороде». По прошлым комментариям я убедилась: люди думают, что я не знаю, что такое тяпка и для чего она нужна. Так вот — Алина знает, что такое тяпка, и я знаю, для чего она нужна. Пошла работать».

Не хватает только бани, но ведь еще не вечер! 🤗