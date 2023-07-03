Еще и с фотографией Джорджа Клуни!

Конор Макгрегор опубликовал загадочный пост в своих соцсетях, и фанаты видят в нем ответ на недавние обвинения в сексуальном насилии.

Предполагается, что время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» боец изнасиловал девушку в туалете стадиона. На данный момент ведется разбирательство этого инцидента, а в сети появилось видео, как Макгрегор, держа предполагаемую жертву за руку, заводит ее за двери уборных.

Спустя пару недель после инцидента, в конце июня, Конор запостил фотографию Джорджа Клуни, на которой красовалась цитата: «Когда ты разрушаешь чью-то жизнь ложью, считай, что ты берешь взаймы. Все вернется к тебе с процентами».

Он подписал это изображение «На заметку». За несколько часов пост Макгрегора получил более 150 000 лайков, а в комментариях фанаты в один голос утверждали, что эти слова точно связаны с его недавним обвинением в сексуальном насилии.

Спустя некоторое время боец удалил этот пост, но интернет все помнит.