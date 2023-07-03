Sportsdaily
Блог

Макгрегор опубликовал загадочный пост с пацанской цитатой. Фанаты уверены, что так боец отвечает на обвинения в изнасиловании

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
UFC UFC
Клубы Клубы
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Еще и с фотографией Джорджа Клуни!

Конор Макгрегор опубликовал загадочный пост в своих соцсетях, и фанаты видят в нем ответ на недавние обвинения в сексуальном насилии.

Предполагается, что время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» боец изнасиловал девушку в туалете стадиона. На данный момент ведется разбирательство этого инцидента, а в сети появилось видео, как Макгрегор, держа предполагаемую жертву за руку, заводит ее за двери уборных.

Спустя пару недель после инцидента, в конце июня, Конор запостил фотографию Джорджа Клуни, на которой красовалась цитата: «Когда ты разрушаешь чью-то жизнь ложью, считай, что ты берешь взаймы. Все вернется к тебе с процентами».

Он подписал это изображение «На заметку». За несколько часов пост Макгрегора получил более 150 000 лайков, а в комментариях фанаты в один голос утверждали, что эти слова точно связаны с его недавним обвинением в сексуальном насилии.

Спустя некоторое время боец удалил этот пост, но интернет все помнит.

 

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий