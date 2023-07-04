Четко и ясно.

В субботу, 1 июля, в «Лужниках» прошел День Московского спорта, и в нем принимали участие многие звезды фигурного катания. Однако выступали они не только на льду: Анна Щербакова приняла участие в мастер-классе по настольному теннису, Алина Загитова попробовала себя в фехтовании, Александра Трусова продемонстрировала навыки игры в пентанк, а Камила Валиева возглавила урок по уличным танцам.

Женя Медведева же сосредоточилась на своей специализации — она выступила с номером, поставленный к мартовскому «Русскому вызову», под песню «Высоко», а после провела встречу с фанатами и ответила на вопросы публики.

В ходе разговора она объяснила, почему не захотела возглавить мастер-классы по другим видам спорта (записал Sport24).

— После того, как большая спортивная карьера закончилась, где находишь мотивацию оставаться в тонусе?

— Нахожу мотивацию в себе, в зрителях. Я не знаю, что еще в этой жизни я умею хорошо делать. Я фигуристка и катаюсь на коньках. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу себе представить, что беру и такая: «Не буду фигуристкой, буду актрисой». На льду мне комфортнее. Понятное дело, что в том расписании, в котором я живу, физическая форма — это плавающая субстанция. Когда чуть-чуть потренируешься, начинаешь входить в режим, прыжки идут, доезжаешь программу легко и спокойно. Понятно, что произвольную программу я уже вряд ли доеду. Чемпионаты мира, Европы, России — я туда не претендую, но бывают моменты, когда травмы случаются, ноги подворачиваются, колено болит. Тут поездка, там поездка, а у тебя шоу, и ты ничего не успеваешь. Как бы трудно мне не было, фигурное катание всегда останется в моей жизни в том или ином виде. Будет странно, если я возьму и куда-то испарюсь.

Женя пока явно не готова отказываться от коньков. А мы только рады!