🤪 «А зачем себя вести нормально? Читала комментарии - пробесило». Алена Косторная жестко ответила фанатам
Алена Косторная в последнее время часто оказывается под гнетом общественного мнения. Но заслуженно ли?
Дискуссии можно продолжать бесконечно. Каждый человек оценивает по себе. Но вот Алена, похоже, уже не в состоянии игнорировать нелицеприятные комментарии.
Девушка решила, что нужно обозначить свою позицию, не беспокоясь о возможном оттоке внимания.
Мнение фанатов по этому поводу разделилось.
💭 «Согласна. Правильно сказано».
💭 «Одна из немногих, кто умеет постоять за себя. Умница. Не все действия одобряю, но в последнее время Аленка все больше и больше нравится».
💭 «Жаль.. Все понимает и защищается нападением(».
💭 «Все правильно ,живи как хочешь,это твоя жизнь,наплевать на мнение других».
💭 «Надо только постараться не остаться у разбитого корыта и в одиночестве с такой жизненной стратегией)».
💭 «Аленке идут любые выкрутасы, можно даже не оправдываться😻».
Комментарии