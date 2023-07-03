Алена Косторная в последнее время часто оказывается под гнетом общественного мнения. Но заслуженно ли?

Дискуссии можно продолжать бесконечно. Каждый человек оценивает по себе. Но вот Алена, похоже, уже не в состоянии игнорировать нелицеприятные комментарии.

Девушка решила, что нужно обозначить свою позицию, не беспокоясь о возможном оттоке внимания.

Мнение фанатов по этому поводу разделилось.

💭 «Согласна. Правильно сказано».

💭 «Одна из немногих, кто умеет постоять за себя. Умница. Не все действия одобряю, но в последнее время Аленка все больше и больше нравится».

💭 «Жаль.. Все понимает и защищается нападением(».

💭 «Все правильно ,живи как хочешь,это твоя жизнь,наплевать на мнение других».

💭 «Надо только постараться не остаться у разбитого корыта и в одиночестве с такой жизненной стратегией)».

💭 «Аленке идут любые выкрутасы, можно даже не оправдываться😻».