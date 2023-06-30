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🤯🤯🤯 «Это большой поединок». Промоутер Эдди Хирн раскрыл имя следующего соперника Тайсона Фьюри

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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
Эдди Хирн Эдди Хирн
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Дождались.

Тайсон Фьюри не выходил на ринг с декабря 2022 года, но его простой, возможно, скоро закончится.

Длительные переговоры с Александром Усиком не увенчались успехом, а турнир «четырех», который намечен на декабрь, под большим вопросом. Так с кем же Фьюри будет драться?

На этот вопрос ответил известный промоутер Эдди Хирн, который, судя по всему, знает все в мире бокса.

«Я думаю, что Фьюри подерется с Нганну. Это то, что я слышал.

По-видимому, это будет выставочный бой, никаких нокдаунов и прочего. Не знаю, я говорю вам только то, что слышал. По-видимому, это будет следующий бой Тайсона. Разочаровывает, но это то, что есть.

Это большой поединок, но я хотел, чтобы он дрался с Александром Усиком. Было бы неплохо выявить бесспорного чемпиона. Но Тайсон отвечает за свою карьеру, и я уверен, что он заработает кучу денег, удачи ему», - заявил Хирн.

Напомним, что Фрэнсис Нганну - экс-чемпион UFC в тяжелом весе, который ушел из промоушена из-за финансовых разногласий. Боец неоднократно заявлял, что хочет попробовать себя в боксе.

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