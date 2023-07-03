📸 Безбровный винтаж. Элегантная Евгения Медведева в новой фотосессии
Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в очередной фотосессии.
«Browless vintage» – название, присвоенное самой Женей.
Фанаты не пришли к единому мнению.
💭 «Красота».
💭 «Богиня».
💭 «На азиатку похожа».
💭 «Очень хорошо видно что брови есть, но их будто нет».
💭 «Чему вы восхищаетесь? Женя вообще на себя здесь не похожа((( У нее отличные внешние данные, которые не нуждаются в ретуши».
💭 «Причем здесь нравится/не нравится? Это болезнь нашего века, когда из индивидуального человека делают кого-то другого».
💭 «Если быть до конца честным, то мне уже «приелся» этот образ секси. Хочется уже чего-то другого».
источник – соцсети Медведевой
4 комментария