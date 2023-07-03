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📸 Безбровный винтаж. Элегантная Евгения Медведева в новой фотосессии

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Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в очередной фотосессии.

«Browless vintage» – название, присвоенное самой Женей.

Фанаты не пришли к единому мнению.

💭 «Красота».

💭 «Богиня».

💭 «На азиатку похожа».

💭 «Очень хорошо видно что брови есть, но их будто нет».

💭 «Чему вы восхищаетесь? Женя вообще на себя здесь не похожа((( У нее отличные внешние данные, которые не нуждаются в ретуши».

💭 «Причем здесь нравится/не нравится? Это болезнь нашего века, когда из  индивидуального человека делают кого-то другого».

💭 «Если быть до конца честным, то мне уже «приелся» этот образ секси. Хочется уже чего-то другого».

источник – соцсети Медведевой

4 комментария

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Berbatov09
Слишком другая, я бы сказал. Не подписали бы, и не понял бы.
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Ювенский Туринтус
Встал.
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Andrey Khapaev
когда уже на на моем любимом спортивном ресурсе перестанут писать статьи о том, как кто-то пару фоток в инсту залил. Артем, неужели писать совсем не о чем?
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scorp19
Бюджетное утро невесты
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