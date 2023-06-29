В среду вечером в Нэшвилле стартовал драфт НХЛ-2023 – определяющее событие для всех клубов НХЛ на ближайшие годы. Вы знаете, кому в этом году повезло больше всех – «Чикаго» без сенсаций забрал Коннора Бедарда первым пиком.

Но, вероятно, почти всех российских болельщиков больше всего волновало, под каким номером уйдет Матвей Мичков. Его ждали выше всех среди наших и пятым в общем списке, но «Монреаль» удивил и выбрал Давида Рейнбахера.

Шестой выбирала «Аризона», оформившая неплохую такую сенсацию – «койоты» забрали Дмитрия Симашева. Похоже, даже сам защитник не ждал услышать свое имя так рано. Однозначный претендент на лучшую реакцию церемонии.

А вот следующим выбрали Мичкова: его костюм подходил под цвета «Аризоны», ну или с натяжкой – «Вашингтона», но красивого сочетания цветов не получилось. Теперь ждем красоты от Матвея на льду – «Филадельфия» вряд ли пожалеет, что выбрала его седьмым пиком.

Следующим среди российских игроков стал Даниил Бут – «Аризона» внезапно забрала его под 12-м номером. Остается только поздравить с таким ранним выходом на сцену.