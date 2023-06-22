Женя-путешественница.

Двукратная чемпионка мира наслаждается отпуском — сначала она дважды оторвалась на концерте The Weekend в Амстердаме, а после отправилась в Вену, где теперь наслаждается архитектурой.

Медведева захотела разделить этот момент со своими подписчиками и поделиться впечатлениями от столицы Австрии. Прогулка началась с парка Ратхаус, где Женя порадовалась изобилию лавочек, но не разобралась, что за здание стоит рядом, которое называют, по ее словам, «сердцем Вены».

После Медведева узнала, что перед ней находится здание венской ратуши, и поделилась этой информацией с подписчиками.

Впоследствии фигуристка уточнила, что «сердцем Вены» является не ратуша, а церковь, находящаяся неподалеку, и призналась, что пока гид из нее выходит не очень.

Подойдя к собору, Женя поделилась впечатлениями от его архитектуры. Ее внимание привлекли скульптуры, размещенные на стенах здания...

... и общий «кудрявый» дизайн готического собора Святого Стефана, напоминающий, по мнению Медведевой, Саграду Фамилию, церковь в Барселоне, спроектированную Антонио Гауди.

Фигуристку расстроил только один момент — цистерна, портящая вид на собор.

Не отказались бы от личной экскурсии от чемпионки Европы? 😏