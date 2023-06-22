Президент UFC Дана Уайт заявил, что готов провести бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом в рамках промоушена.

Уайт сказал, что общался с возможными соперниками прошлой ночью, добавив, что они «смертельно серьезно» относятся к бою.

Дана считает, что это будет самый продаваемый бой в истории, который соберет в три раза больше просмотров, чем поединок Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера.

Глава UFC уверяет, что сможет продать PPV за 100 долларов и пожертвует все доходы на благотворительность.

Фанаты не смогли промолчать.

💭 «Марк определенно в лучшей форме и более мастеровит. Но я думаю, что Илон все еще может побороться. В нем есть что-то такое».

💭 «Я верил в этот пост, пока в нем не написали, что Дана Уайт пожертвует все деньги на благотворительность».

💭 «Я видел Цука на тренировке - у Маска нет шанса».

💭 «Все дело в этих боях причудливого типа. И это просто не то, что я здесь делаю. Я боролся с лучшими бойцами в мире и боями, которые люди хотят видеть».

💭 «Несправедливо. Цукерберг на 10 лет моложе и занимается джиу-джитсу уже 2 года. Илон же занят управлением многими инновационными компаниями».