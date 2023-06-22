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🎥Нэтан Чен рассказывает об одном дне из жизни ученых-врачей в специальном проекте Йельского университета

Нэтан Чен Нэтан Чен
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию, студент Йельского университета (по специальности статистика и наука о данных) Нэтан Чен принял участие в проекте по созданию серии видеороликов, рассказывающих об одном дне из жизни врачей-ученых.

Чен в настоящее время работает в лаборатории доктора Дженнифер Хван в качестве студента-исследователя. Для создания ролика он путешествовал по Йельскому университету и брал интервью у ученых факультета биомедицинской инженерии Йельской школы инженерии и прикладных наук и факультетов биомедицинской информатики и науки о данных, генетики, патологии и педиатрии.

Чен заинтересован в медицине, как науке и только что получил награду Американской кардиологической ассоциации для студентов, он продолжит свои исследования в области геномики и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, Чен участвует в нескольких исследовательских проектах, связанных с кардиоонкологией, в связи с его растущим интересом к онкологии.

«Занимаясь фигурным катанием всю свою жизнь, я не знал о пути подготовки врачей-ученых и о работе, которую выполняют врачи-ученые. Невероятно видеть, как их достижения в области биомедицинских исследований влияют на результаты лечения пациентов», — сказал Чен.

3 комментария

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Николай Иванов
Давно врачи стали учеными?
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miladoc1
Ответ Николай Иванов
Давно врачи стали учеными?
Главное, чтобы на наоборот)
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Николай Иванов
Ответ miladoc1
Главное, чтобы на наоборот)
Ну физики-то шарят в медицине, а рвачи продались за подачку оптом и молча поддержали аферу с ковидлой
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