Олимпийский чемпион по фигурному катанию, студент Йельского университета (по специальности статистика и наука о данных) Нэтан Чен принял участие в проекте по созданию серии видеороликов, рассказывающих об одном дне из жизни врачей-ученых.

Чен в настоящее время работает в лаборатории доктора Дженнифер Хван в качестве студента-исследователя. Для создания ролика он путешествовал по Йельскому университету и брал интервью у ученых факультета биомедицинской инженерии Йельской школы инженерии и прикладных наук и факультетов биомедицинской информатики и науки о данных, генетики, патологии и педиатрии.

Чен заинтересован в медицине, как науке и только что получил награду Американской кардиологической ассоциации для студентов, он продолжит свои исследования в области геномики и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, Чен участвует в нескольких исследовательских проектах, связанных с кардиоонкологией, в связи с его растущим интересом к онкологии.

«Занимаясь фигурным катанием всю свою жизнь, я не знал о пути подготовки врачей-ученых и о работе, которую выполняют врачи-ученые. Невероятно видеть, как их достижения в области биомедицинских исследований влияют на результаты лечения пациентов», — сказал Чен.