Ник Кириос недавно поделился своей самой темной историей. В сериале «Переломный момент» от Netflix, рассказывающем о карьере нескольких звезд тенниса, австралийский спортсмен раскрыл подробности своей самой сложной ситуации в карьере и в жизни.

В 2019 году во время соревнований в Уимблдоне Ник Кириос достиг дна. По его словам, он начал регулярно пить в пабе Dog & Fox в Уимблдон-Виллидж и заниматься самовредительством, что привело к досрочному выбыванию в матче против Рафаэля Надаля на ранней стадии турнира.

«2019 год был самым сложным в ​​моей карьере… Это давление, все взгляды были обращены на меня - я не мог с этим справиться. Я ненавидел то, каким я был, отношения с моей семьей испортились, я оттолкнул всех моих близких друзей», - сказал Ник Кириос.

На фоне происходящего Кириос даже задумался о суициде.

«Мне было больно. Вся моя рука была покрыта шрамами. Я носил кофты с рукавами, чтобы скрыть все это. Я искренне размышлял о самоубийстве после поражения на Уимблдоне. Помню, как однажды я проснулся и увидел, что папа просто сидит рядом со мной на кровати и плачет», - поделился он.

«Это был переломный момент для меня. Я подумал: «Так дальше нельзя. В итоге я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами», — рассказал Ник Кириос Netflix.