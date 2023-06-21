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😩🤺 «В испанской корриде она часом не участвует?» Алина Загитова подалась в фехтование, а ее фанаты, похоже, сильно утомились активностью кумира

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Алина Загитова Алина Загитова
Карина Азнавурян
Фигурное катание Фигурное катание

Ротенберга вспомнили.

Фигуристка Алина Загитова планирует провести поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян.

Очень неожиданно и любопытно, однако, так и непонятно - зачем?

Сама фигуристка высказалась следующим образом:

«Фехтование и фигурное катание - дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утонченность движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника».

Мотивы остались тайной, но реакция фанатов заинтриговала.

💭 «Где еще не побывала Алина?»

💭 «Алина и не говорит, что она профессионал в этом, это шоу».

💭 «А Алина не хочет сняться с первой российской актрисой жанра ХХХ Евой Эльфи в каком-нибудь оскароносном фильме? А что? Раздеваться и вести себя максимально пошло и вульгарно ей не впервой))»

💭 «Изначально относилась к Алине с очень большой симпатией, но сейчас она как в каждой... затычка».

💭 «Отсутствие мозгов у Загитовой это данность».

💭 «Как же наши неудачники любят одергивать Алину».

💭 «В испанской корриде она часом не участвует?»

💭 «Мне кажется, что пора Алине менять фамилию на Ротенберг, и дальше всем уже понятно будет откуда такая активность 🤣».

5 комментариев

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chespo
Как же подорвало-то некоторых.Приписать заказные хейтерские комментарии фанатам - это сильно 🤦‍♂️
+6
0
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Charliz
Ага, прям фанаты))) конечно) 5 копеек стоит пучок таких фанатов на бирже в воскресный день)
+5
0
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RRM
Чугунов, представь, что твоим промыслом заинтересуются официальные органы и тебе придется ответить на ряд вопросов. Один из вопросов: "Кто автор приведенных высказываний фанатов?" После чего проверят подлинность авторства. И красивый финал: к ответу! Заодно всплывет, где делают таких журналистов.
+3
0
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Jane Earlosofical
Алина умница! Не слушай журналистов и хейт. Живи полной жизнью!!! Лучшая!
+1
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Ad notam
Как по мне нашему милому автору, который собирает сплетни по соцсетям как пчелка, прямо пердимонокль какой-то получается, давно пора присвоить гордый псевдоним Артем Чугунов-Дайджест или Antony Cast-Iron-Digest. IMHO
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