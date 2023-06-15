Sportsdaily
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📝 Алина Загитова на ПМЭФ: провела тренировку, покаталась на катере, поняла спонсоров, озаботилась экологией и чуть не опоздала на «Сапсан» до Москвы

Алина Загитова Алина Загитова
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Очень много дел!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в этом году решила посетить ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Алина призналась, что теперь лучше понимает мотивы спонсоров, а также отметила важность привлечения внимания к проблеме экологии.

«ПМЭФ в этом году для меня богат на события!🙌

В 6 утра проводила тренировку😬 Питер радует белыми ночами, поэтому зачем вообще ложиться спать?😅

На сессии по спорту поговорили о важном – о спорте, как продукте. Для меня очень ценно узнавать такую родную для меня индустрию с новой стороны - от лица бизнеса. Теперь я лучше понимаю, чем руководствуются спонсоры принимая решения о том, вкладываться ли в спортивные мероприятия.

Тема экологии тоже очень важна, и мне радостно, что я могу привлекать внимание к этой теме.  Чувствую, что для меня открыт целый мир новых возможностей 🌎», - написала Загитова в соцсетях.

Посыл понятен. А что за кулисами?

Прогулка на катере!

А еще чемпионка чуть не опоздала на «Сапсан» до Москвы!

Пронесло. Еще и поцелуйчик успела получить. Москва, жди!

Тяжелые будни. А что будет в Москве?

1 комментарий

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