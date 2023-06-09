Звезда российского спорта Алина Загитова выложила небольшой, но важный ролик со свадьбы Даниила Глейхенгауза.

Прославленная фигуристка поймала букет невесты!

Молодые фанатки со скептизом отреагировали на «достижение» кумира.

💭 «Ждем свадьбу с Аней Щербаковой».

💭 «И здесь победила😁🔥».

💭 «Остальные не старались)»

💭 «Аня прям вовремя 😂😂😂».

💭 «Давайте что-то сделаем, чтобы это изменить!»

💭 «Жаль, что поймала! Ну когда-то надо будет!!!»

💭 «Там, где Загитова, у других нет шансов 😂».

💭 «Алина выйдет замуж в 2025г, за человека который связан с законодательством».

А еще среди гостей была Анна Щербакова.

Кстати, букета уже у Алины нет... Она отдала его следующей невесте. Похоже, что ее это немного даже расстроило.

Источник - соцсети Загитовой