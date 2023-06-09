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👰 Загитова сходила на свадьбу Глейхенгауза, но не ушла с пустыми руками. Фанаты бьют тревогу

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Анна Щербакова Анна Щербакова
Фигурное катание Фигурное катание

Звезда российского спорта Алина Загитова выложила небольшой, но важный ролик со свадьбы Даниила Глейхенгауза.

Прославленная фигуристка поймала букет невесты!

Молодые фанатки со скептизом отреагировали на «достижение» кумира.

💭 «Ждем свадьбу с Аней Щербаковой».

💭 «И здесь победила😁🔥».

💭 «Остальные не старались)»

💭 «Аня прям вовремя 😂😂😂».

💭 «Давайте что-то сделаем, чтобы это изменить!»

💭 «Жаль, что поймала! Ну когда-то надо будет!!!»

💭 «Там, где Загитова, у других нет шансов 😂».

💭 «Алина выйдет замуж в 2025г, за человека который связан с законодательством».

А еще среди гостей была Анна Щербакова.

Кстати, букета уже у Алины нет... Она отдала его следующей невесте. Похоже, что ее это немного даже расстроило.

Источник - соцсети Загитовой

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