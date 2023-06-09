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🥔🥔🥔 «Дачный вайб 🌿✌️». Алина Загитова уехала в Удмуртию на картошку - фанаты в восторге и зовут замуж 💍

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Алина Загитова Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сорвала аплодисменты массовой аудитории, показавшись в огороде с лопатой в руках.

Девушка не стала расписывать свои дачные приключения, ограничившись несколькими фотографиями. Впрочем, этого достаточно.

Это даже не кроксы!
Кто-то прополол или Алина?
Интересный парничок

Знатоки, что за соблазнительная выпечка?

Только не «Очаковский»...

Если женщина будет жалеть маникюр, то покажите ей это фото.

Такой пост не имеет права остаться без мнения публики.

💭 «Гламур гламуром, а картошку окучивать надо! 🤩 Алина, чудо!»

💭 «Умница и красавица! Молодец, Алина, что помогаешь старшим. Спасибо тебе за это».

💭 «А на даче красивей и естественнее...»

💭 «Охонь баба 🥰».

💭 «Умничка девочка... я не огородница, но мне кажется картофель и лопата это несовместимые вещи😁...лопатой пользуются только при посадке...»

💭 «Фотосессию с лопатой провела и пошла довольная варенье хомячить».

💭 «Завидую ее будущему мужу. Такую отхватить многого стоит. Тут тебе и красота, и доброта, и детей любит, и приличная, и готовит, и убирается, и в огороде работает, и  это не считая того, что она спортсменка и медиа персона.

Захотели на дачу или вы уже там?

5 комментариев

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Maksim1302
Судя по рукам, обуви и лопает, дело до картошки не дошло. Тупо пофоткалась и в дом.
+8
0
+8
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Josep
Ответ karimALI
обувь лучше др надеть)
зачем? чтобы пофотаться? она там тупо для фотосессии, это госпрограмма - "отдыхайте на дачах, а не за границей", придание романтичного флёра деревенской жизни. Отработала госзаказ на пару постов в инсте, всё, в лимузин и домой.
+5
0
+5
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Юра Плисецкий
Картошку окучивают тяпкой.
+2
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karimALI
обувь лучше др надеть)
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Артём Назмутдинов
И в белых носках)
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