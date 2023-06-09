Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сорвала аплодисменты массовой аудитории, показавшись в огороде с лопатой в руках.

Девушка не стала расписывать свои дачные приключения, ограничившись несколькими фотографиями. Впрочем, этого достаточно.

Это даже не кроксы!

Кто-то прополол или Алина?

Интересный парничок

Знатоки, что за соблазнительная выпечка?

Только не «Очаковский»...

Если женщина будет жалеть маникюр, то покажите ей это фото.

Такой пост не имеет права остаться без мнения публики.

💭 «Гламур гламуром, а картошку окучивать надо! 🤩 Алина, чудо!»

💭 «Умница и красавица! Молодец, Алина, что помогаешь старшим. Спасибо тебе за это».

💭 «А на даче красивей и естественнее...»

💭 «Охонь баба 🥰».

💭 «Умничка девочка... я не огородница, но мне кажется картофель и лопата это несовместимые вещи😁...лопатой пользуются только при посадке...»

💭 «Фотосессию с лопатой провела и пошла довольная варенье хомячить».

💭 «Завидую ее будущему мужу. Такую отхватить многого стоит. Тут тебе и красота, и доброта, и детей любит, и приличная, и готовит, и убирается, и в огороде работает, и это не считая того, что она спортсменка и медиа персона.

Захотели на дачу или вы уже там?