Экс-чемпион и член зала славы WWE.

Член зала славы WWE и бывший чемпион WWF в тяжелом весе Хоссейн Хосров Али Вазири (Железный Шейх) скончался в возрасте 81 года.

Печальная новость появилась на его официальной странице в соцсетях:

«Сегодня мы собрались вместе с тяжелым сердцем, чтобы попрощаться с настоящей легендой, силой природы и культовой фигурой, оставившей невероятный след в мире профессионального рестлинга. С большой грустью мы делимся новостью о кончине Железного шейха, но также находим утешение в том, что он мирно ушел из этого мира, оставив после себя наследие, которое будут вспоминать будущие поколения».

Хоссейн родился в Иране в 1942 году, где несколько раз безуспешно пытался отобраться в Олимпийскую сборную Ирана по борьбе.

В 1972 году он переехал в США, подписав контракт с Американской ассоциацией рестлинга (AWA), где тренировался под руководством Билли Робинсона. Шейк владел фирменным образом: лысина, усы «буффо» и борцовские сапоги.

Шейк перешел в WWF в 1979 году, выиграв первую в истории королевскую битву, состоявшуюся в Мэдисон-Сквер-Гарден.

В 1983 году он выиграл чемпионат WWF. Однако месяц спустя Шейк уступил титул недавно подписанному Халку Хогану. Шейк сыграл значительную роль в «золотом веке» WWE.

Титулом он владел совсем немного, но зато любил о нем вспоминать.

Шейк был введен в Зал славы WWE в 2005 году. У него остались жена Кэрил и дети Таня и Никки.