Sportsdaily
Блог

«Женя, где твои шикарные брови?😭» Медведева поделилась с подписчиками своим «кудрявым настроением»

Клубы Клубы
Евгения Медведева Евгения Медведева
Фигурное катание Фигурное катание

Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева снова заставила понервничать своих фанатов.

Женя выложила в соцсетях ролик, где показалась в совершенно новом для себя образе, кокетничая и подпевая хит Ирины Аллегровой «Императрица».

Фанаты заметили, что у девушки пропали фирменные «медведевские» брови.

💭 «Глаза выше!»

💭 «ЖЕНЯ ЭТО ТЫ!?»

💭 «Сама на себя тут не похожа 😱Как-то с обелением лица переборщили».

💭 «Женя, где твои шикарные брови?😭»

💭 «Кто крайний в очереди?»

💭 «Это фильтр или неудачный макияж?»

💭 «Женя, где твои потрясающие брови?»

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лия Романова
Женя не боится экспериментов, образ для фотосессии почему бы и нет) ждём фоточки
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tytti
Красивая девушка! Жду новую фотосессию
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Необычный образ, Женя любит экмперементировать , хочется увидеть результат фотосессии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Шикарная Женя 🔥Ждём фотосессию❤️Брови слава богу на месте)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илларион
Очень интересный и необычный образ, Женя красотка!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана М
Ну брови никуда не делись, остались на месте. А макияж необычный, да. Сотрудничество Жени и Димы - это всегда смело и неожиданно, интересно и талантливо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктория Манифик
Ждём фотографии, Женя снова удивляет и экспериментирует. Молодец, хочет и делает!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люся Т
Красивые бровки Жени на месте, это образ такой для новой фотосессии! Вообще Женя молодец - новые, интересные образы - любит удивлять! И вообще это обычная часть жизни для такой знаменитой девушки как Евгения!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий