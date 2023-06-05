10 комментариев

Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева снова заставила понервничать своих фанатов.

Женя выложила в соцсетях ролик, где показалась в совершенно новом для себя образе, кокетничая и подпевая хит Ирины Аллегровой «Императрица».

Фанаты заметили, что у девушки пропали фирменные «медведевские» брови.

💭 «Глаза выше!»

💭 «ЖЕНЯ ЭТО ТЫ!?»

💭 «Сама на себя тут не похожа 😱Как-то с обелением лица переборщили».

💭 «Женя, где твои шикарные брови?😭»

💭 «Кто крайний в очереди?»

💭 «Это фильтр или неудачный макияж?»

💭 «Женя, где твои потрясающие брови?»