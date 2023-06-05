10 комментариев

«Женя, где твои шикарные брови?😭» Медведева поделилась с подписчиками своим «кудрявым настроением»
Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева снова заставила понервничать своих фанатов.
Женя выложила в соцсетях ролик, где показалась в совершенно новом для себя образе, кокетничая и подпевая хит Ирины Аллегровой «Императрица».
Фанаты заметили, что у девушки пропали фирменные «медведевские» брови.
💭 «Глаза выше!»
💭 «ЖЕНЯ ЭТО ТЫ!?»
💭 «Сама на себя тут не похожа 😱Как-то с обелением лица переборщили».
💭 «Женя, где твои шикарные брови?😭»
💭 «Кто крайний в очереди?»
💭 «Это фильтр или неудачный макияж?»
💭 «Женя, где твои потрясающие брови?»
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