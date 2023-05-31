Еще Диаза не прошел.

Джейк Пол бросил вызов двукратному чемпиону UFC Конору Макгрегору.

«Угадай что, Конор? Я выбью ##### из тебя все дерьмо, мать твою, ведь ты не можешь боксировать так хорошо, как я.

Я сделаю с Нейтом то, чего ты не смог. Ты будешь сидеть со своей новой пивной компанией, которая терпит убытки, и пить.

Ты скажешь: «Блин. Я действительно думал, что никто не сможет повторить за мной. Что никто не будет таким известным. Я думал, что останусь самым крутым навсегда.

У тебя не может быть двух жизней. Нельзя веселиться, жрать кокаин и оставаться величайшим бойцом в мире, ты выбрал неправильный путь.

Это битва за деньги. Я - самый большой бой, который тебя ждет. Позвони мне, я сам себе босс и лично принимаю решения. Меня не контролирует Дана Уайт, у меня нет отца.

Я устрою поединок», - заявил блогер.

Напомним, что Джейк Пол 5 августа проведет боксерский поединок с экс-звездой UFC Нейтом Диасом.