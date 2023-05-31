💕 «Хочется отмотать время на этот момент». Виктория Синицина заскучала по теплым берегам. Как вернуться в рабочий ритм?
Держись!
Фигуристка Виктория Синицина вернулась из пляжного отпуска в Москву, но, похоже, райские берега ее не отпускают.
Девушка поделилась с подписчиками небольшим роликом, который больше подходит для рекламы туркомпании.
«Хочется отмотать время на этот момент ещё раз💕 Жаль, что нельзя))» - написала Виктория под видео.
А как вы возвращаетесь в рабочий ритм? Напишите свой совет Виктории👇👇👇.
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