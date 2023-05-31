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💕 «Хочется отмотать время на этот момент». Виктория Синицина заскучала по теплым берегам. Как вернуться в рабочий ритм?

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Держись!

Фигуристка Виктория Синицина вернулась из пляжного отпуска в Москву, но, похоже, райские берега ее не отпускают.

Девушка поделилась с подписчиками небольшим роликом, который больше подходит для рекламы туркомпании.

«Хочется отмотать время на этот момент ещё раз💕 Жаль, что нельзя))» - написала Виктория под видео.

А как вы возвращаетесь в рабочий ритм? Напишите свой совет Виктории👇👇👇.

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