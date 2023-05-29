Легенда американского футбола, семикратный обладатель Супербоула Том Брэди стал совладельцем клуба НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс», сообщает Marca.

Для завершения сделки необходимо согласие владельцев оставшихся 24 клубов лиги.

Том Брэди повторно завершил профессиональную карьеру зимой этого года. В прошлом году Брэди уже объявлял об уходе из профессионально спорта, но спустя пару месяцев передумал.

Теперь Брэди подал документы в НФЛ , подтверждающие его уход на пенсию и дающие ему право на включение в Зал славы профессионального футбола в 2028 году.

Год назад Брэди подписал контракт с компанией FOX на 375 млн долларов. Легендарный квотербек должен стать ведущим аналитиком канала по NFL.

Роль совладельца «Лас-Вегас Рэйдерс» не должна помешать деятельности Брэди на Fox.