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Том Брэди в «Лас-Вегас Рэйдерс»: квотербек купил долю в клубе НФЛ

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Том Брэди Том Брэди
Американский футбол Американский футбол

Легенда американского футбола, семикратный обладатель Супербоула Том Брэди стал совладельцем клуба НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс», сообщает Marca.

Для завершения сделки необходимо согласие владельцев оставшихся 24 клубов лиги.

Том Брэди повторно завершил профессиональную карьеру зимой этого года. В прошлом году Брэди уже объявлял об уходе из профессионально спорта, но спустя пару месяцев передумал.

Теперь Брэди подал документы в НФЛ , подтверждающие его уход на пенсию и дающие ему право на включение в Зал славы профессионального футбола в 2028 году.

Год назад Брэди подписал контракт с компанией FOX на 375 млн долларов. Легендарный квотербек должен стать ведущим аналитиком канала по NFL.

Роль совладельца «Лас-Вегас Рэйдерс» не должна помешать деятельности Брэди на Fox.

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