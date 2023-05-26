Австралийка Деми Беннетт, выступающая под псевдонимом Рея Рипли, покорила мир реслинга не только своим впечатляющим телосложением и внешностью, но и противостояла звездам-мужчинам.

Спортсменка начала карьеру в 2013 году, когда ей было 17 лет, а через пять лет стала первой чемпионкой Соединённого Королевства WWE. Девушка прославилась в том числе и благодаря эпатажному поведению на соревнованиях. Поклонники реслинга были в шоке, когда она провела бадислэм Люку Гэллоузу. Причем за рингом в прошлом году.

Однако поклонники звезды реслинга уверены, что образ на ринге – это одно, а жизнь – совсем другое и в быту Рея очень милая девушка – хозяйка трех собак, хомяков и кота.