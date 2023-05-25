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🌴 Синицына и Кацалапов променяли каток на солнечные пляжи. Судя по фотографиям Виктории - не зря 😍😍😍

Виктория Синицина Виктория Синицина
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
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Солнце, море, где тут каток?

Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли порадовать фанатов своими выступлениями в этом сезоне, но о завершении карьеры не идет и речи.

Звездная пара не стала терять прекрасную возможность уделить время себе и родителям, с которыми ребята и отправились в долгожданный отпуск.

Не трудно догадаться, что сногсшибательная Виктория под лучами южного солнца становится только лучезарнее.

Вот и Никита затисался.

«22.05.2022 🤍🤍 Обычный день отпуска в один миг стал навсегда особенным!», - написала Виктория. Хмммм.

Как думаете, где отдыхали фигуристы?

10 комментариев

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Gringo85
а где?
+8
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+8
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Kanonir152
Ответ Gringo85
а где?
фотки, к которым мы все привыкли в подобных постах?)
+6
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Ivan
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очень тощая бабенка
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Чёрный тюльпан
Может всё таки "затЕсался"?
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achrustalev
Синицына — самая красивая фигуристка.
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strannik
- Что-то в этой девочке есть. Такая могла бы украсить и столичную сцену.
- Уж больно она щупла.
- Ну, в каждой губернии свой масштаб.

© О бедном гусаре замолвите слово
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aml7
на фото с Никитой явно виден криворукий фотошоп
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Sgi
22.05.2022?… Чугунов , ты опоздал с постом всего на год )
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MiZh
Вы фотографируетесь хорошо, но с титьками надо что-то решать
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