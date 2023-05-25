10 комментариев

🌴 Синицына и Кацалапов променяли каток на солнечные пляжи. Судя по фотографиям Виктории - не зря 😍😍😍
Солнце, море, где тут каток?
Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли порадовать фанатов своими выступлениями в этом сезоне, но о завершении карьеры не идет и речи.
Звездная пара не стала терять прекрасную возможность уделить время себе и родителям, с которыми ребята и отправились в долгожданный отпуск.
Не трудно догадаться, что сногсшибательная Виктория под лучами южного солнца становится только лучезарнее.
Вот и Никита затисался.
«22.05.2022 🤍🤍 Обычный день отпуска в один миг стал навсегда особенным!», - написала Виктория. Хмммм.
Как думаете, где отдыхали фигуристы?
- Уж больно она щупла.
- Ну, в каждой губернии свой масштаб.
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