10 комментариев

Солнце, море, где тут каток?

Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли порадовать фанатов своими выступлениями в этом сезоне, но о завершении карьеры не идет и речи.

Звездная пара не стала терять прекрасную возможность уделить время себе и родителям, с которыми ребята и отправились в долгожданный отпуск.

Не трудно догадаться, что сногсшибательная Виктория под лучами южного солнца становится только лучезарнее.

Вот и Никита затисался.

«22.05.2022 🤍🤍 Обычный день отпуска в один миг стал навсегда особенным!», - написала Виктория. Хмммм.

Как думаете, где отдыхали фигуристы?