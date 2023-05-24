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Майли Сайрус — один из секретов успеха Джимми Батлера в НБА

Макс Струс Макс Струс
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Джимми Батлер – один из лучших игроков НБА. В чем секрет его доминирования?

Макс Струс, напарник Батлера по «Майами Хит», рассказал о музыкальных вкусах товарища и о песнях, которые мотивируют его перед играми.

«Честно говоря, я поражен, что бы он ни слушал перед игрой – это его заводит. Иногда это Майли Сайрус, иногда Джастин Бибер, иногда Рик Росс. Что бы он ни делал, мы поддерживаем его, лишь он оставался в такой же форме», — рассказал форвард «Майями».

Джимми Батлер является лидером «Хит» на площадке, поэтому определяет плейлист в раздевалке.

8 комментариев

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Krabelot
Кликбейт
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TravenS
Катерина присоединяется к моему антитопу местных авторов, за последнее время один пост бессмысленнее другого
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Electric Eye
минус за тупой кликбейт
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sfilatov13
её личное творчество не слышал, но Майли хороша в каверах на песни Zombie и Heart of glass
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Shadow1882
Джастин Бибер — один из секретов успеха Джимми Батлера в НБА

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Vitto
Ответ Krabelot
Кликбейт
Я подумал, что он прет Ханну Монтану.
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Krabelot
Ответ Vitto
Я подумал, что он прет Ханну Монтану.
Да, совсем уже какая-то хня.
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