Майли Сайрус — один из секретов успеха Джимми Батлера в НБА

Джимми Батлер – один из лучших игроков НБА. В чем секрет его доминирования?

Макс Струс, напарник Батлера по «Майами Хит», рассказал о музыкальных вкусах товарища и о песнях, которые мотивируют его перед играми.

«Честно говоря, я поражен, что бы он ни слушал перед игрой – это его заводит. Иногда это Майли Сайрус, иногда Джастин Бибер, иногда Рик Росс. Что бы он ни делал, мы поддерживаем его, лишь он оставался в такой же форме», — рассказал форвард «Майями».

Джимми Батлер является лидером «Хит» на площадке, поэтому определяет плейлист в раздевалке.