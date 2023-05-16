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«Деньги нашей семьи не должны идти на это»: ведущий ESPN считает, что брендам нужно разорвать контракты с Морэнтом

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Джа Морэнт вновь показал оружие во время трансляции в соцсетях. «Мемфис» отстранил игрока на неопределенный срок. 

Комментатор и ведущий ESPN убежден, что после инцидента Nike и Powerade должны разорвать контракты с разыгрывающим защитником.

Более того, журналист запретил своему сыну покупать обувь этих брендов:

«Можно попытаться пиариться, чтобы выпутаться из этой истории с помощью социальных сетей и всего такого. Но вопрос в том, что Джа предпримет, чтобы выпутаться из этой истории и не поставить крест на собственной карьере.

Ведь что теперь будет? Powerade и Nike расторгнут с ним контракты? В моем доме я сказал Мэтью, моему сыну, что не стану покупать ему их обувь. Деньги нашей семьи не должны идти на это».

Журналист The Athletic Шэмс Чарания считает, что расследование НБА займет примерно неделю. Предположительно, Морэнт получит 25-матчевую дисквалификацию.

По вашему, чем на этот раз закончится история?

2 комментария

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Александр Спирин
*«Деньги нашей семьи народов не должны идти на это»
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МЗ
Красавчик! Тем более, что тапки шляпные получились!
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