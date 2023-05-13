В американском фанатском сообществе молнией разошлась новость о том, что Ким Кардашьян встречается с легендарным квотербеком Томом Брэди.

И звезда реалити и экс-спортсмен относительно недавно разошлись со своими вторыми половинками, так что почва для слухов была благодатной. Но разные издания независимо друг от друга дали опровержение.

Оказывается, Ким хочет купить дом на Багамах – в том районе, где у Брэди есть недвижимость. Кардашьян просто обратилась к Тому за советом. Вот что пишет Page Six со ссылкой на представителя экс-квотербека:

«Авторитетный источник сообщил Page Six, что между Брэди и Кардашьян в настоящее время нет романа. Ким и Том дружат. Она позвонила ему и попросила совета по поводу покупки недвижимости».

Издание Entertainment Tonight поделилось аналогичной информацией:

«Том и Ким связались, потому что Ким хочет купить недвижимость там, где у Тома есть дом. Они просто друзья».

Вполне предсказуемый финал истории.