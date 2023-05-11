📸 Солнечные Мальдивы и весенний Петербург. Новые фото наших фигуристок с отпуска
Сезон закончен, шоу остались позади, фигуристы наконец могут отдохнуть. Спортсменки делятся свежими публикациями в соцсетях.
Загитова позирует на Мальдивах в черном платье.
Алина не забывает о тренировках.
Валиева на Мальдивах наслаждается жизнью в розовом цвете.
Щербаковой идет голубой цвет?
Но все же лучшую локацию для отдыха выбрала Туктамышева. Елизавета прогуливается с другом по весеннему Петербургу.
Чьи фото вам приглянулись больше остальных?
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