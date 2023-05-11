Sportsdaily
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📸 Солнечные Мальдивы и весенний Петербург. Новые фото наших фигуристок с отпуска

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова Анна Щербакова
Камила Валиева Камила Валиева
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Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Сезон закончен, шоу остались позади, фигуристы наконец могут отдохнуть. Спортсменки делятся свежими публикациями в соцсетях.

Загитова позирует на Мальдивах в черном платье.

Алина не забывает о тренировках.

Валиева на Мальдивах наслаждается жизнью в розовом цвете.

Щербаковой идет голубой цвет?

Но все же лучшую локацию для отдыха выбрала Туктамышева. Елизавета прогуливается с другом по весеннему Петербургу.

Чьи фото вам приглянулись больше остальных?

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