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Наоми Осака, Коко Гауфф и Рейлли Опелка отреагировали на появление Винус Уильямс на обложке журнала

Винус Уильямс Винус Уильямс
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Рейлли Опелка Рейлли Опелка
Теннис Теннис

Коко Гауфф, Наоми Осака, Рейлли Опелка и другие звезды тенниса отреагировали на появление Винус Уильямс на обложке майского номера журнала Paper.

В интервью Уильямс подробно рассказала о своем последнем проекте — совместном курировании дома, где прошло детство покойной блюзовой певицы Нины Симон, вместе с художником-концептуалистом Адамом Пендлетоном.

На обложке журнала бывшая первая ракетка мира появилась в стильном белом платье,  сочетающимся с массивными туфлями и элегантными украшениями. Ее бирюзовые волосы добавили красок в и без того яркий ансамбль.

Уильямс поделилась фото обложки журнала в своем аккаунте в социальных сетях. Пост привлек внимание со стороны коллег-теннисистов, которые оставили множество комплиментов девушке и даже сделали репост поста.

1 комментарий

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Артём Ларсон
très chic!
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