Вышел трейлер предстоящего сезона The Ultimate Fighter, похоже, что отношения между тренерами Конором МакГрегором и Майклом Чендлером сильно накалились.

31-й сезон выйдет в эфир 30 мая, в нем ирландец и американец возглавят две команды бойцов.

В видео показана одна сцена, которая очень заинтересовала фанатов. Чендлер и МакГрегор стоят лицом к лицу внутри октагона, в окружении пары членов их команды. Они обмениваются парой фраз, а потом МакГрегор бьет Чендлера в горло, отбрасывая его назад.

Ходили слухи, что между бойцами возник конфликт. Еще в марте босс UFC Дана Уайт намекнул, что они немного поссорились во время съемок.

Он сказал журналистам: «Чендлер и Конор уважительно относились друг к другу. А потом начали обостряться некоторые моменты, которые вы увидите в шоу, и теперь они враждуют».

Ожидается, что два тренера сойдутся один на один в октагоне в конце этого года.