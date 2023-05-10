Sportsdaily
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🎥Отношения между Конором МакГрегором и Майклом Чендлером накаляются: смотрим трейлер нового сезона TUF

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Майкл Чендлер Майкл Чендлер
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Вышел трейлер предстоящего сезона The Ultimate Fighter, похоже, что отношения между тренерами Конором МакГрегором и Майклом Чендлером сильно накалились.

31-й сезон выйдет в эфир 30 мая, в нем ирландец и американец возглавят две команды бойцов.

В видео показана одна сцена, которая очень заинтересовала фанатов. Чендлер и МакГрегор стоят лицом к лицу внутри октагона, в окружении пары членов их команды. Они обмениваются парой фраз, а потом МакГрегор бьет Чендлера в горло, отбрасывая его назад.

Ходили слухи, что между бойцами возник конфликт. Еще в марте босс UFC Дана Уайт намекнул, что они немного поссорились во время съемок.

Он сказал журналистам: «Чендлер и Конор уважительно относились друг к другу. А потом начали обостряться некоторые моменты, которые вы увидите в шоу, и теперь они враждуют».

Ожидается, что два тренера сойдутся один на один в октагоне в конце этого года.

2 комментария

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D-eisler@yandex.ru
как же конор постарел (
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Роман Ягодин
Чендлер удивит
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