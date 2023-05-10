«Я ударил его 16 раз в подбородок!»

Один из величайших боксеров в истории Майк Тайсон назвал свой самый любимый нокаут в карьере.

Железный Майк одержал потрясающие 44 победы нокаутом, поэтому жаловаться на скудный выбор ему не приходится.

Во время недавнего интервью ESPN Тайсон сказал:

«Пинклон Томас. Потому что я ударил его 15-16 раз по подбородку, чтобы уложить. Он подвергся огромному давлению».

Речь идет о поединке 1987 года, в котором Майк защищал титул чемпиона в супертяжелом весе.

Мощь Тайсона не нуждается в представлении, но давайте отметим также стойкость Томаса. Это тяжело даже смотреть.