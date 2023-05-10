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😳 Майк Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере. Неожиданно

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«Я ударил его 16 раз в подбородок!»

Один из величайших боксеров в истории Майк Тайсон назвал свой самый любимый нокаут в карьере.

Железный Майк одержал потрясающие 44 победы нокаутом, поэтому жаловаться на скудный выбор ему не приходится.

Во время недавнего интервью ESPN Тайсон сказал:

«Пинклон Томас. Потому что я ударил его 15-16 раз по подбородку, чтобы уложить. Он подвергся огромному давлению».

Речь идет о поединке 1987 года, в котором Майк защищал титул чемпиона в супертяжелом весе.

Мощь Тайсона не нуждается в представлении, но давайте отметим также стойкость Томаса. Это тяжело даже смотреть.

3 комментария

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Snip89
Стальной подбородок! Яб наверно после первого удара уже не встал 😄
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Makhasamatman Buch
Ответ Snip89
Стальной подбородок! Яб наверно после первого удара уже не встал 😄
Ты бы не встал, даже если бы Тайсон промазал бы 😅
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