Фотограф - гений.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева порадовала фанатов очередной фотосессией.

На этот раз Женя выбрала восточный стиль, совместив его со своим главным спутником жизни - льдом.

Фанаты в восторге.

💭 «Какой взгляд ❤️».

💭 «Вот это я понимаю, искусство».

💭 «Нереальная».

💭 «Женя становится все красивее с каждыми новыми фоточками. Тут, надеюсь, макияж ни для кого не страшный 😊».

💭 «Прямо тут могла быть реклама givenchy🫠🖤».

Как вам?

Источник - соцсети Медведевой.