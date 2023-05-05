😍🤩 Новая фотосессия Медведевой - восторг. Женя поймала идеальный образ 🐲
Фотограф - гений.
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева порадовала фанатов очередной фотосессией.
На этот раз Женя выбрала восточный стиль, совместив его со своим главным спутником жизни - льдом.
Фанаты в восторге.
💭 «Какой взгляд ❤️».
💭 «Вот это я понимаю, искусство».
💭 «Нереальная».
💭 «Женя становится все красивее с каждыми новыми фоточками. Тут, надеюсь, макияж ни для кого не страшный 😊».
💭 «Прямо тут могла быть реклама givenchy🫠🖤».
Как вам?
Источник - соцсети Медведевой.
Какая же она все-таки шикарная
Макияж странноват, но сейчас так, вроде бы, модно🙃