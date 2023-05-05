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😍🤩 Новая фотосессия Медведевой - восторг. Женя поймала идеальный образ 🐲

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Евгения Медведева Евгения Медведева
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Фотограф - гений.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева порадовала фанатов очередной фотосессией.

На этот раз Женя выбрала восточный стиль, совместив его со своим главным спутником жизни - льдом.

Фанаты в восторге.

💭 «Какой взгляд ❤️».

💭 «Вот это я понимаю, искусство».

💭 «Нереальная».

💭 «Женя становится все красивее с каждыми новыми фоточками. Тут, надеюсь, макияж ни для кого не страшный 😊».

💭 «Прямо тут могла быть реклама givenchy🫠🖤».

Как вам?

Источник - соцсети Медведевой.

5 комментариев

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Sveta Arhipova
На эти фотографии очень приятно смотреть.
+13
-3
+10
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hello_YOU
Этот ее взгляд «бррррр». Я в любви.
Какая же она все-таки шикарная
+11
-3
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Molly
Мне только тени не понравились, всё остальное шикарно!
+5
-2
+3
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Таша С
Очень красивая фотосессия, образ Жене подходит.

Макияж странноват, но сейчас так, вроде бы, модно🙃
+2
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0
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podkop09
Отличная фотосессия! Так идет Жене
+2
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