🫠🫠🫠 «Я херачил кокаин с Майком Тайсоном, чувак». Голливудский актер рассказал безумную историю двух встреч с легендарным боксером
Американский актер Стив-О, известный по франшизе «Чудаки», рассказал об одной шокирующей истории, которая связывает его с Майком Тайсоном.
Сразу подчеркнем, что Стив-О уже больше 15 лет чист от наркотиков. Но не той самой ночью в ванной комнате...
«Я херачил кокаин с Майком Тайсоном, чувак», - рассказал актер журналу GQ в 2016 году.
Он признался:
«Мы провели три часа в ванной комнате. В Голливудских холмах была вечеринка. И я помню, что меня туда не пригласили, но я пришел и позвонил в дверь. Открыл Майк Тайсон.
Я сказал: Эй, а можно мне к вам? И он сказал: У тебя есть кокс? Я ему: Да, чувак, у меня его дохрена. И я это вошел. У меня было восемь шариков в одном кармане и еще четыре в другом.
Мы заперлись в ванной комнате. Майк попросил у меня сигарету, пока я делал дорожку на столе».
Потом Тайсон сказал Стиву: «Знаешь, Стив, все ошибались. Ты на самом деле очень умный.
«А в следующий раз я уже по-настоящему провел время с Майком Тайсоном, общаясь с ним один на один, когда мы вместе были заперты в психиатрической палате», - добавил Стив-О.
У него, кстати, неплохие истории о прошлом на его Ютуб канале есть. Как та, где он из окна шмякнулся по молодости.
А ещё он очень добрый и помогает животным.