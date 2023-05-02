Американский актер Стив-О, известный по франшизе «Чудаки», рассказал об одной шокирующей истории, которая связывает его с Майком Тайсоном.

Сразу подчеркнем, что Стив-О уже больше 15 лет чист от наркотиков. Но не той самой ночью в ванной комнате...

«Я херачил кокаин с Майком Тайсоном, чувак», - рассказал актер журналу GQ в 2016 году.

Он признался:

«Мы провели три часа в ванной комнате. В Голливудских холмах была вечеринка. И я помню, что меня туда не пригласили, но я пришел и позвонил в дверь. Открыл Майк Тайсон.

Я сказал: Эй, а можно мне к вам? И он сказал: У тебя есть кокс? Я ему: Да, чувак, у меня его дохрена. И я это вошел. У меня было восемь шариков в одном кармане и еще четыре в другом.

Мы заперлись в ванной комнате. Майк попросил у меня сигарету, пока я делал дорожку на столе».

Потом Тайсон сказал Стиву: «Знаешь, Стив, все ошибались. Ты на самом деле очень умный.

«А в следующий раз я уже по-настоящему провел время с Майком Тайсоном, общаясь с ним один на один, когда мы вместе были заперты в психиатрической палате», - добавил Стив-О.