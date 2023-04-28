Sportsdaily
Блог

Тарасенко продает свой дом в Сент-Луисе. В подвале есть даже хоккейная коробка

Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Клубы Клубы
Хоккей Хоккей

Любуемся на дом за 6.2 миллиона долларов.

Владимир Тарасенко провел больше 10 лет в «Сент-Луисе», но в начале февраля его обменяли в «Рейнджерс».

Так как теперь жизнь российского хоккеиста сосредоточена в Нью-Йорке, ему нужно продать дом, который он купил в 2018 году за $4,75 миллионов долларов. Владимир рассчитывает получить хорошую прибыль от сделки — он запросил за свой шикарный особняк 6.2 миллиона долларов.

Дом был построен в 2016 году по индивидуальному заказу, но Тарасенко явно внес в него немало изменений, например, в подвале расположена настоящая хоккейная коробка.

В особняке Владимира 5 спален и 5 ванных комнат, а высота потолков превышает 3 метра.

Также в бывшем доме Тарасенко есть кинотеатр, мини-танцевальная студия, тренажерный зал, а на участке также располагаются подогреваемый бассейн с морской водой, водопадами и расслабляющей гидромассажной ванной.

Интересно, сможет ли Володя поставить себе личную хоккейную площадку в доме в Нью-Йорке?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий