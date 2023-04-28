Любуемся на дом за 6.2 миллиона долларов.

Владимир Тарасенко провел больше 10 лет в «Сент-Луисе», но в начале февраля его обменяли в «Рейнджерс».

Так как теперь жизнь российского хоккеиста сосредоточена в Нью-Йорке, ему нужно продать дом, который он купил в 2018 году за $4,75 миллионов долларов. Владимир рассчитывает получить хорошую прибыль от сделки — он запросил за свой шикарный особняк 6.2 миллиона долларов.

Дом был построен в 2016 году по индивидуальному заказу, но Тарасенко явно внес в него немало изменений, например, в подвале расположена настоящая хоккейная коробка.

В особняке Владимира 5 спален и 5 ванных комнат, а высота потолков превышает 3 метра.

Также в бывшем доме Тарасенко есть кинотеатр, мини-танцевальная студия, тренажерный зал, а на участке также располагаются подогреваемый бассейн с морской водой, водопадами и расслабляющей гидромассажной ванной.

Интересно, сможет ли Володя поставить себе личную хоккейную площадку в доме в Нью-Йорке?