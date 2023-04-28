Sportsdaily
Блог

Валиева ярко отметила свое 17-летие. Было как минимум два торта, один лимузин, один фейерверк и множество друзей 🎆🎂

Анна Щербакова Анна Щербакова
Алина Загитова Алина Загитова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Камила Валиева Камила Валиева
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

И все это в самом родном для нее городе.

26 апреля Камиле Валиевой исполнилось 17 лет, и этот знаменательный день она отпраздновала как истинная фигуристка — на льду.

Организаторы шоу Тутберидзе с умом подошли к планированию тура, и сделали так, чтобы чемпионка Европы провела свой день рождения на родине, в Казани, где у нее, ко всему прочему, самая большая фан-база. В тот вечер Камила была главной звездой «Чемпионов на льду», на протяжении всего шоу зал скандировал ее имя.

Валиева выступила с тремя программами, две из которых она откатала в одиночку: «Уэнсдей» и из сезона-2021/22 под музыку Рихтера. Третий раз она вышла на лед с еще двумя олимпийскими чемпионами из команды Тутберидзе — Анной Щербаковой и Алиной Загитовой. Три фигуристки зажгли под трек Beyonce Run the world (Girls), и этот номер стал ярким финалом всего шоу.

После проката Камиле устроили полноценный праздник: на видеокубке показали ролик от фанатов, где показано все ее становление, как спортсменки, и поздравления от звезд фигурного катания, а после на лед вынесли огромный торт.

Когда праздник на «Татнефть Арене» завершился, Валиева вместе с другими фигуристами отправились на лимузине в ресторан для продолжения банкета.

В ресторане Камила еще раз задула свечи, спела в караоке и просто хорошо провела время со своими друзьями.

Вечер завершился ярким салютом от фанатов олимпийской чемпионки.

Что же будет, когда Камиле исполнится 18? 😏

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабкафира
Красивая девочка, не то что заплывшая татарва
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий