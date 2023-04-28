И все это в самом родном для нее городе.

26 апреля Камиле Валиевой исполнилось 17 лет, и этот знаменательный день она отпраздновала как истинная фигуристка — на льду.

Организаторы шоу Тутберидзе с умом подошли к планированию тура, и сделали так, чтобы чемпионка Европы провела свой день рождения на родине, в Казани, где у нее, ко всему прочему, самая большая фан-база. В тот вечер Камила была главной звездой «Чемпионов на льду», на протяжении всего шоу зал скандировал ее имя.

Валиева выступила с тремя программами, две из которых она откатала в одиночку: «Уэнсдей» и из сезона-2021/22 под музыку Рихтера. Третий раз она вышла на лед с еще двумя олимпийскими чемпионами из команды Тутберидзе — Анной Щербаковой и Алиной Загитовой. Три фигуристки зажгли под трек Beyonce Run the world (Girls), и этот номер стал ярким финалом всего шоу.

После проката Камиле устроили полноценный праздник: на видеокубке показали ролик от фанатов, где показано все ее становление, как спортсменки, и поздравления от звезд фигурного катания, а после на лед вынесли огромный торт.

Когда праздник на «Татнефть Арене» завершился, Валиева вместе с другими фигуристами отправились на лимузине в ресторан для продолжения банкета.

В ресторане Камила еще раз задула свечи, спела в караоке и просто хорошо провела время со своими друзьями.

Вечер завершился ярким салютом от фанатов олимпийской чемпионки.

Что же будет, когда Камиле исполнится 18? 😏