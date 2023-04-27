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⭐️🕹 Точное попадание! Щербакова примерила на себя образ из китайской видеоигры и выглядит в нем невероятно органично

Анна Щербакова Анна Щербакова
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А какие глаза...

Анна Щербакова стала лицом рекламной кампании новой китайской видеоигры Honkai: Star Rail. Для съемок олимпийская чемпионка предстала в образе героя игры, который только подчеркнул ее неземную внешность.

Аня опубликовала кадры с фотосессии, подписав их:

«Звездный экспресс отправляется в путь, присоединяйтесь к этому фантастическому космическому приключению⭐️».

После в ее соцсетях появилось видео со съемок, которое опровергает предположения многих фанатов, что эти изображения были созданы с помощью нейросетей или компьютерной графики.

Ей так идет этот образ, будто она была рождена персонажем азиатской культуры.

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