Как мы тебя понимаем, Женя.

В конце апреля стартовали съемки новой программы на СТС «Взрослым не понять», которую ведет актер «Импровизации» и «Импровизаторов» Антон Шастун.

Это шоу является адаптацией зарубежного, а на российском телевидении оно выходило в 90-х годах под названием «Устами младенца». В этой телеигре дети объясняют гостям сложные слова, а участники должны догадаться, о чем же идет речь.

Медведева стала одной из первых (а, может, и самой первой) гостьей программы, но перед началом съемки все пошло не по плану — Женю настиг приступ аллергии из-за весеннего цветения. Лекарства не помогли чемпионке мира, и она отправилась за советом в свои соцсети.

Видимо, какая-то из уловок сработала, и Женя все же смогла предстать перед камерами и принять участие в шоу.

Ничто не может остановить Женю, даже напрочь заложенный от аллергии нос.