Sportsdaily
Блог

Медведева стала одной из первых гостей нового ТВ-шоу. За несколько минут до начала съемок фигуристку настиг типичный весенний недуг 🌸💦

Евгения Медведева Евгения Медведева
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Как мы тебя понимаем, Женя.

В конце апреля стартовали съемки новой программы на СТС «Взрослым не понять», которую ведет актер «Импровизации» и «Импровизаторов» Антон Шастун.

Это шоу является адаптацией зарубежного, а на российском телевидении оно выходило в 90-х годах под названием «Устами младенца». В этой телеигре дети объясняют гостям сложные слова, а участники должны догадаться, о чем же идет речь.

Медведева стала одной из первых (а, может, и самой первой) гостьей программы, но перед началом съемки все пошло не по плану — Женю настиг приступ аллергии из-за весеннего цветения. Лекарства не помогли чемпионке мира, и она отправилась за советом в свои соцсети.

Видимо, какая-то из уловок сработала, и Женя все же смогла предстать перед камерами и принять участие в шоу.

Ничто не может остановить Женю, даже напрочь заложенный от аллергии нос.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий