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😱😱😱 У Дональда Трампа в офисе есть четыре культовых спортивных трофея. От такой коллекции не отказался бы никто

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Бывший президент США Дональд Трамп продемонстрировал четыре невероятных спортивных трофея, которые были выставлены в его нью-йоркском офисе.

Бывший ведущий Apprentice рассказал о некоторых потрясающих вещах, которые он увидел в офисе Трампа.

Среди четырех предметов, которые выставил напоказ экс-президент США, были шлем победителя Супербоула Тома Брэди и пояс чемпиона WBC Майка Тайсона.

У Трампа также есть подарок WWE, принадлежащий промоутеру Винсу Макмэну, а также кроссовки легенды НБА Шакила О'Нила.

Трамп сказал: «Есть разные вещи. Шлем Супербоула Тома Брэди, пояс Майка Тайсона...это от Винса Макмэна из WWE. Это обувь Шакила О'Нила. Прямо здесь, это крутые кроссовки. Настоящие. Он снял их после игры и передал мне. Смотрите, какая огромная у него нога!

Но главное, конечно, этот вид на Нью-Йорк».

1 комментарий

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Max Bochkov
Чья-то теннисная ракетка, шлем NASCAR и, кажется, игровой свитер Овечкина с его автографом...
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