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🤜🤛 «Он должен согласиться». Флойд Мейвезер пригласил Фрэнсиса Нганну в свой промоушен

Флойд Мейвезер-младший Флойд Мейвезер-младший
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
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Видит в нем потенциал.

Легенда бокса Флойд Мейвезер-младший заявил, что заинтересован в работе с Фрэнсисом Нганну.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе хочет стать боксером, что, на его взгляд, гораздо выгоднее с финансовой точки зрения.

В недавнем интервью Мейвезер признался, что хотел бы помочь Нганну начать карьеру в боксе.

«Я хотел бы работать с Нганну. Думаю, что можно подписать его на Mayweather Promotions.

Он очень опытный и сильный парень, если он хочет драться с крутыми соперниками в супертяжелом весе, то должен будет согласиться.

С его размерами и колоссальной силой он вполне может добиться успеха. Он очень выносливый, что может дать преимущество в тяжелом весе», - заявил Флойд.

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