Американец может уйти из спорта после боя с Миочичем.

Фанаты UFC считают, что российский боец Сергей Павлович может стать главной звездой тяжелого веса в промоушене.

Россиянин имеет потрясающую серию из шести побед подряд с нокаутом в первом раунде.

Это вторая по длине серия нокаутов в истории UFC, и многие считают, что 30-летний боец является главным соперником Джона Джонса за чемпионский пояс.

Американский чемпион планирует сразиться со Стипе Миочичем в этом году.

Фанаты требуют другой бой.

💭 «Фрэнсис Нганну против Сергея Павловича - было бы очень круто. Еще нужен бой Сергея против Джона Джонса в ноябре. Он заслужил этого больше, чем Стипе».

💭 «Ребята, я чертовски люблю Миочича, но Сергей должен быть следующим соперником Джонса. Он законный претендент на пояс. Вы никак не можете оправдать титульный бой Стипе, когда есть Павлович».

💭 «Сделайте бой Джона Джонса против Сергея Павловича, а не Стипе Миочича».

💭 «Нравится вам это или нет, но Сергей Павлович уложит Джона Джонса в первом раунде».

💭 «Сергей Павлович поимеет Джонса после такого поединка».

💭 «Мы все с нетерпением ждем, когда Сергей выбьет дурь из Джона Джонса, не так ли?».

Легендарный боец-полусредневес UFC Мэтт Браун также верит в успех россиянина:

«Я заявляю: Сергей победит Джона Джонса».

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