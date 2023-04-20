9 комментариев

Пытался выжать 252 кг.

Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в «Игре Престолов», получил ужасную травму.

Звезда пауэрлифтинга оторвала грудную мышцу от кости во время очередного подхода.

Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе.

Хафтор попытался выжать со скамейки 556 фунтов (252 кг) в своем тренажерном зале «Thor Power Gym».

После неудачи он громко крикнул. Зрители были в шоке от увиденного, некоторые даже прикрыли рот. Чувствительным советую смотреть без звука.

💭 «Видел это вживую, абсолютный ужас. Желаю ему скорейшего выздоровления».

💭 «К сожалению, такое может произойти, когда вы наращиваете так много мышц и слишком быстро увеличиваете вес».

💭 «Надеюсь на скорейшее выздоровление Тора. Он слишком быстро вырастил мышцы, и у него не было достаточно времени, чтобы сухожилия соответствовали этому росту».