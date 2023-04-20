9 комментариев

🔞😰😰 Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил страшную травму во время подхода со штангой. Слабонервным не смотреть!
Пытался выжать 252 кг.
Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в «Игре Престолов», получил ужасную травму.
Звезда пауэрлифтинга оторвала грудную мышцу от кости во время очередного подхода.
Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе.
Хафтор попытался выжать со скамейки 556 фунтов (252 кг) в своем тренажерном зале «Thor Power Gym».
После неудачи он громко крикнул. Зрители были в шоке от увиденного, некоторые даже прикрыли рот. Чувствительным советую смотреть без звука.
💭 «Видел это вживую, абсолютный ужас. Желаю ему скорейшего выздоровления».
💭 «К сожалению, такое может произойти, когда вы наращиваете так много мышц и слишком быстро увеличиваете вес».
💭 «Надеюсь на скорейшее выздоровление Тора. Он слишком быстро вырастил мышцы, и у него не было достаточно времени, чтобы сухожилия соответствовали этому росту».
1. Звезда пауэрлифтинга оторвал, а не оторвала грудную мышцу;
2. "Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе." - Что он потратил? Деньги, время?
3. Хафтор попытался выжать со скамейки - хотел бы я посмотреть как выжимают со скамейки, а не на скамейке.
4. "После неудачи он громко крикну." - ну крикну так крикну.