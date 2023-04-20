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🔞😰😰 Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил страшную травму во время подхода со штангой. Слабонервным не смотреть!

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Хафтор Бьернссон
Тяжелая атлетика Тяжелая атлетика

Пытался выжать 252 кг.

Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в «Игре Престолов», получил ужасную травму.

Звезда пауэрлифтинга оторвала грудную мышцу от кости во время очередного подхода.

Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе.

Хафтор попытался выжать со скамейки 556 фунтов (252 кг) в своем тренажерном зале «Thor Power Gym».

После неудачи он громко крикнул. Зрители были в шоке от увиденного, некоторые даже прикрыли рот. Чувствительным советую смотреть без звука.

💭 «Видел это вживую, абсолютный ужас. Желаю ему скорейшего выздоровления».

💭 «К сожалению, такое может произойти, когда вы наращиваете так много мышц и слишком быстро увеличиваете вес».

💭 «Надеюсь на скорейшее выздоровление Тора. Он слишком быстро вырастил мышцы, и у него не было достаточно времени, чтобы сухожилия соответствовали этому росту».

9 комментариев

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EastKing
Как можно в нескольких предложениях сделать столько ошибок?
1. Звезда пауэрлифтинга оторвал, а не оторвала грудную мышцу;
2. "Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе." - Что он потратил? Деньги, время?
3. Хафтор попытался выжать со скамейки - хотел бы я посмотреть как выжимают со скамейки, а не на скамейке.
4. "После неудачи он громко крикну." - ну крикну так крикну.
+47
-5
+42
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Данил
Ответ EastKing
Как можно в нескольких предложениях сделать столько ошибок? 1. Звезда пауэрлифтинга оторвал, а не оторвала грудную мышцу; 2. "Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе." - Что он потратил? Деньги, время? 3. Хафтор попытался выжать со скамейки - хотел бы я посмотреть как выжимают со скамейки, а не на скамейке. 4. "После неудачи он громко крикну." - ну крикну так крикну.
Срочно в редакторы этого господина! На двойной оклад
+13
-3
+10
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Алексей Матыгин
здоровья Горе
+10
-1
+9
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Спортлото
Ответ Алексей Матыгин
здоровья Горе
Зовите мейстера Пицеля !
+8
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+8
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Alcibiades
Чет клип Шнура про ЗОЖ сразу вспомнился. А так здоровья ему, конечно.
+4
-1
+3
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Данил
На самом деле от такой херни сложно перестраховаться наверняка. Хафтор профи, но мог конечно чуть безалаберно подойти. Хотя опять же у большого количества спортиков подобное случалось, когда форма была на пике и разогреты они были как надо
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zhugarmek
Ответ Спортлото
Зовите мейстера Пицеля !
Пицель здесь не поможет, нужен Квиберн.
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Контрольный выстрел
Ответ EastKing
Как можно в нескольких предложениях сделать столько ошибок? 1. Звезда пауэрлифтинга оторвал, а не оторвала грудную мышцу; 2. "Бьернссон совсем недавно вернулся к пауэрлифтингу после двухлетнего отсутствия, которое он потратил на карьеру в боксе." - Что он потратил? Деньги, время? 3. Хафтор попытался выжать со скамейки - хотел бы я посмотреть как выжимают со скамейки, а не на скамейке. 4. "После неудачи он громко крикну." - ну крикну так крикну.
Обычный «я у мамы журналист»
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