А может быть он давно должен был Кид Року.

В соцсетях активно обсуждают момент с UFC 287, где бывший президент США Дональд Трамп отдает деньги Кид Року.

Произошло это сразу после победы Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой. Поэтому фанаты решили, что Трамп проиграл музыканту пари.

Тем не менее, кадры стали вирусными в социальных сетях, а значит вызвали бурные обсуждения.

Обратите внимание, как Трамп тянется к заднему карману и, похоже, отсчитает немного денег.

💭 «Ни за что не поверю».

💭 «Трамп проиграл ставку...».

💭 «Он бросил деньги на стол».

💭 «В этом видео безумно все».

💭 «Этот Дональд точно не сын Скруджа».

Ваши ставки - какую сумму денег проиграл Трамп?