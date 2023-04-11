Sportsdaily
Блог

🤔 «Алина - яркая и целеустремленная, Женя ... понятная». Камила Валиева описала в трех словах Медведеву, Щербакову и Загитову

Алина Загитова Алина Загитова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Клубы Клубы
Камила Валиева Камила Валиева
Анна Щербакова Анна Щербакова
Фигурное катание Фигурное катание

Бойцы и крутая Женя.

Фигуристку Камилу Валиеву попросили описать тремя словами коллег по льду - Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову.

«Загитова - яркая и целеустремленная, а также дерзкая в спорте.

Евгения Медведева… Я очень тесно общаюсь с Женей, поэтому мне хочется многое про нее рассказать. Она очень целеустремленная и приятная в общении, очень... понятная. Просто - очень крутая Женя!

Анна Щербакова - очень милая, общительная, но по характеру - боец», - ответила Валиева.

А как вы опишите тремя словами Валиеву?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий