🤔 «Алина - яркая и целеустремленная, Женя ... понятная». Камила Валиева описала в трех словах Медведеву, Щербакову и Загитову
Бойцы и крутая Женя.
Фигуристку Камилу Валиеву попросили описать тремя словами коллег по льду - Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову.
«Загитова - яркая и целеустремленная, а также дерзкая в спорте.
Евгения Медведева… Я очень тесно общаюсь с Женей, поэтому мне хочется многое про нее рассказать. Она очень целеустремленная и приятная в общении, очень... понятная. Просто - очень крутая Женя!
Анна Щербакова - очень милая, общительная, но по характеру - боец», - ответила Валиева.
А как вы опишите тремя словами Валиеву?
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