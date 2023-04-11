Бойцы и крутая Женя.

Фигуристку Камилу Валиеву попросили описать тремя словами коллег по льду - Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову.

«Загитова - яркая и целеустремленная, а также дерзкая в спорте.

Евгения Медведева… Я очень тесно общаюсь с Женей, поэтому мне хочется многое про нее рассказать. Она очень целеустремленная и приятная в общении, очень... понятная. Просто - очень крутая Женя!

Анна Щербакова - очень милая, общительная, но по характеру - боец», - ответила Валиева.

А как вы опишите тремя словами Валиеву?