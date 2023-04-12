Sportsdaily
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😐 «В лицо он тебе никогда такого не скажет». Валиева рассказала, как реагирует на негатив в интернете

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Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Многим есть чему поучиться.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, как реагирует на негативные комментарии в интернете.

«Чаще всего негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, то есть человек анонимно пытается высказать свое мнение. Но в лицо он тебе никогда такого не скажет. «Меня никто не узнает, поэтому я сейчас такое напишу»… Поэтому реагировать на такие комментарии нет, ровным счетом, никакого смысла. Самое главное, что зрителям нравится то, что я делаю. Это же видно…» - сказала Камила.

Также Валиева призналась, что старается не зависеть от поддержки матери:

«Мама всегда спрашивает: «Нужна ли я тебе сейчас в момент подготовки к старту?» Но стараюсь немного отделиться от нее, потому что не должно быть привычки к маме. Мы все равно вырастаем… Вот в олимпийский сезон были соревнования ковидные, когда вообще никого не пускали. Вот ты летишь один, на одного спортсмена - один тренер. Все. Один ты, и мама не может прилететь.

И на Олимпиаде так. Мы жили, в маленькой квартирке, где было три номера. Жили только с девочками, никто из родителей не мог приехать. Поэтому нужно учиться все делать самостоятельно. Но все равно, мне, конечно, приятно, когда в зале моя мама сидит, что она пришла, посмотрит, порадуется за меня, поддержит. И все равно учусь самостоятельности и все стараюсь делать сама. Крашусь сама, собираюсь сама и как-то мне от этого спокойнее становится».

2 комментария

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Леонид Надбитов
Удивительно, но каждый человек может видеть только ... своё! И говорит каждый человек всегда только о ... себе! Так что "плохих" людей надо любить, т.к. только они отражают психологические раны. Без них невозможно что-то в себе изменить, поправить, вылечить, полюбить.
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дронреш
Люди, которые это пишут трусы. Они никогда не смогут сказать ей это в лицо
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