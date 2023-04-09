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«Хочется порадовать публику». Дмитрий Козловский и Александра Бойкова определяются с программной для Монголии

Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
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Звезды российского фигурного катания выступят в ледовом шоу в Монголии. Мероприятия пройдут  5 и 7 мая в Улан-Баторе.

Среди участников заявлены и чемпионы России — 2023 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Дмитрий признался, что они с Александрой еще не определились с программой для выступления:

«Будем определяться в ближайшее время. Хочется порадовать публику, которая будет непосредственно там», - заявил Дмитрий Матч ТВ.

«У нас отличные ожидания. Никогда в Монголии мы не были. Попадалось много разной информации о том, что это очень красивая страна. Мне и Саше действительно интересно там побывать и посмотреть».

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