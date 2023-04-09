Вице-чемпион России и победитель финала Гран-при России Петр Гумменик недавно представил смелый номер под Rammstein на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а сегодня отмечает день рождения.

Звезде мужского одиночного катания текущего сезона исполняется 21 год. Ученик Вероники Дайнеко учится в петербургском ИТМО и совмещает серьёзную учебу с профессиональным спортом, а также играет на фортепьяно…

Поздравляем Петра и желаем дальнейших побед!