Борьба за шахматную корону между китайским гроссмейстером Дин Лижэнем и российским гроссмейстером Яном Непомнящим в самом разгаре: в Астане уже были сыграны две партии, первая завершилась ничьей, а во второй россиянин оказался сильнее китайца.

Сегодня Лижэнь и Непомнящий отдыхают и восстанавливают силы, поэтому предлагаем пока вспомнить три предыдущих ярких встречи претендентов на шахматную корону.

«Герои» в Сочи

Дин и Непомнящий сыграли свои первые партии на ежегодном товарищеском матче Россия-Китай в 2009 году. Перед матчем Непомнящий (тогда ему было 19 лет) занимал 28-е место в России с рейтингом 2632, а Дин (16 лет) занимал 14-е место в Китае с рейтингом 2632. Оба дебютировали во взрослых сборных как перспективные молодые игроки, но Непомнящий был гораздо опытнее.

Ян Непомнящий был недоволен своей игрой в первой половине турнира (пять ничьих в пяти классических партиях) и расслабился, сыграв в «Героев» с гроссмейстером Евгением Томашевским. Но Ян оправдал себя в рапиде (8/10) и блице (6,5/10), выиграв все четыре партии у Дина, который набрал менее 50% во всех контрольных играх.

Первая победа Дина

Дин впервые обыграл Непомнящего в 2019 году — через 10 лет после их первой встречи. Эта победа пришлась на первый в истории супертурнир в Африке — Côte d’Ivoire Rapid & Blitz в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Непомнящий сыграл в рапид-турнире намного хуже, чем ожидалось, а Дин мастерски использовал слабости соперника:

Непомнящий в ответ выиграл обе блиц-партии, но китайский гроссмейстер поднялся в общем зачете выше: 18,5/36 против 15,5/36 очков. Действующий чемпион Магнус Карлсен затмил всех конкурентов с рекордным результатом 26,5/36.

Второе место и шанс на борьбу за шахматную корону

После турнира претендентов-2021 Дин не играл за доской целый год. Китайское правительство придерживалось позиции абсолютной нетерпимости COVID, международные поездки были приостановлены, а китайские игроки пропускали один турнир за другим.

Дин запрыгнул в уходящий поезд «Турнир претендентов-2022», но у него едва хватило времени на подготовку. Непомнящий ждал его на стартовом раунде.

Непомнящий доминировал над своими противниками в Мадриде. В восьмом туре он сделал быструю ничью белыми фигурами против Дина и закрепил за собой лидерство. Дин, наконец, оправился от тяжелого старта, выиграл три партии подряд и в итоге занял второе место.

Изначально в матче за звание чемпиона мира-2023 должен был участвовать действующий чемпион Магнус Карлсен, однако норвежец отказался от защиты титула, поэтому сейчас в борьбу за шахматную корону с Яном Непомнящим ведет именно занявший второе место в Турнире претендентов-2022 Дин Лижэнь.

Какие партии между Непомнящим и Дином вам запомнились больше всего? Дайте нам знать в комментариях!