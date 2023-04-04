Настоящие бизнесмены.

Только двое спортсменов-миллиардеров смогли сколотить свое состояние в процессе карьеры.

Forbes опубликовал список из 12 действующих и экс-спортсменов, которые стали миллиардерами в последний год. Туда вошел Леброн Джеймс, тем самым присоединившись к Тайгеру Вудсу в элитном клубе тех, кому удалось заработать такую сумму, продолжая играть.

Чистый капитал 38-летнего Леброна оценивается в один миллиард долларов. В течение почти десяти лет он возглавлял список самых высокооплачиваемых игроков Forbes, и, ожидается, что в этом году он заработает более 124 миллионов долларов благодаря контракту с «Лейкерс» и сделкам с такими компаниями, как Nike, AT&T и Pepsi. Forbes объявил его миллиардером в июне прошлого года.

Ожидается, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» не уйдет на пенсию и в следующем году, несмотря на его возраст, поскольку он неоднократно подчеркивал, что хочет сыграть со своим сыном Бронни.

Состояние Тайгера Вудса на данный момент насчитывает 1.1 миллиард долларов, но он присоединился к списку раньше Леброна. Сообщается, что легенда гольфа отказался от девятизначной суммы, чтобы присоединиться к поддерживаемому Саудовской Аравией туру LIV Golf. За свою тридцатилетнюю карьеру Вудс заработал более 1,7 миллиарда долларов за рекламные контракты, выигрыши в турнирах и до вычета налогов и гонораров агентов.

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