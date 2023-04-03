Помните Станиславу Константинову?

Перспективная фигуристка брала бронзу Универсиады и даже попадала в призы Гран-при в Финляндии.

К сожалению, несколько месяцев назад она завершила карьеру. Жаль, ведь девушке всего 22 года.

Однако уход из спорта не выбросил фигуристку за пределы внимания болельщиков. Теперь она красуется перед камерами. И да, там очень горячо.

Станислава позировала в откровенном наряде, подчеркивающем некоторые части тела. Фигуристка надела черный корсет, высокие кожаные ботфорты и прозрачные перчатки до локтя.

Отметим, что это лишь отрывок со съемок фотосессии, которая скоро выйдет в свет.