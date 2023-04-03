❤️🔥❤️🔥❤️🔥 Держите себя в руках! Скоро выйдет очень горячая фотосессия Станиславы Константиновой
Помните Станиславу Константинову?
Перспективная фигуристка брала бронзу Универсиады и даже попадала в призы Гран-при в Финляндии.
К сожалению, несколько месяцев назад она завершила карьеру. Жаль, ведь девушке всего 22 года.
Однако уход из спорта не выбросил фигуристку за пределы внимания болельщиков. Теперь она красуется перед камерами. И да, там очень горячо.
Станислава позировала в откровенном наряде, подчеркивающем некоторые части тела. Фигуристка надела черный корсет, высокие кожаные ботфорты и прозрачные перчатки до локтя.
Отметим, что это лишь отрывок со съемок фотосессии, которая скоро выйдет в свет.
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