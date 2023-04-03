Sportsdaily
Блог

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Держите себя в руках! Скоро выйдет очень горячая фотосессия Станиславы Константиновой

Станислава Константинова Станислава Константинова
Клубы Клубы
фото фото
Фигурное катание Фигурное катание

Помните Станиславу Константинову?

Перспективная фигуристка брала бронзу Универсиады и даже попадала в призы Гран-при в Финляндии.

К сожалению, несколько месяцев назад она завершила карьеру. Жаль, ведь девушке всего 22 года.

Однако уход из спорта не выбросил фигуристку за пределы внимания болельщиков. Теперь она красуется перед камерами. И да, там очень горячо.

Станислава позировала в откровенном наряде, подчеркивающем некоторые части тела. Фигуристка надела черный корсет, высокие кожаные ботфорты и прозрачные перчатки до локтя.

Отметим, что это лишь отрывок со съемок фотосессии, которая скоро выйдет в свет.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daniil_35
Я еще на соревах ее помню, когда маман смотрела фк. Сразу говорил, что симпотная самка)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий