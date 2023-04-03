10 комментариев

Удивительная история удивительной девушки.

Валентина занимается баскетболом с восьмилетнего возраста, в 1999 году она пришла в секцию, а в 2007 году дебютировала в Серии А2 с «Баскет Червия».

В 2010 году итальянка стала вице-чемпионкой чемпионата среди женщин среди юниоров.

А пятью годами ранее она начала свою модельную карьеру после того, как друг семьи предложил ей принять участие в конкурсе красоты. С 2006 года она уже участвовала в главных национальных конкурсах красоты, став финалисткой «Мисс Муретто».

В 2012 году Виньяли продолжает карьеру баскетболистки, снимается для журналов и при этом получает свою программу на телевидении, посвященную баскетболу Серии А - Sotto canestro она ведет с Уго Францика Нава и Джанмарко Поццекко на канале LA7.

Сейчас Валентине 32 года, она продолжает играть за «Виртус Павона», а пять лет назад итальянка одержала главную победу в жизни, одолев рак щитовидной железы.