10 комментариев

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Знакомьтесь, Валентина Виньяли – профессиональная баскетболистка, победившая рак и сделавшая карьеру топ-модели❤️❤️❤️

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Удивительная история удивительной девушки.

Валентина занимается баскетболом с восьмилетнего возраста, в 1999 году она пришла в секцию, а в 2007 году дебютировала в Серии А2 с «Баскет Червия».

Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos

В 2010 году итальянка стала вице-чемпионкой чемпионата среди женщин среди юниоров.

А пятью годами ранее она начала свою модельную карьеру после того, как друг семьи предложил ей принять участие в конкурсе красоты. С 2006 года она уже участвовала в главных национальных конкурсах красоты, став финалисткой «Мисс Муретто».

Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos

В 2012 году Виньяли продолжает карьеру баскетболистки, снимается для журналов и при этом получает свою программу на телевидении, посвященную баскетболу Серии А - Sotto canestro она ведет с Уго Францика Нава и Джанмарко Поццекко на канале LA7.

Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos

Сейчас Валентине 32 года, она продолжает играть за «Виртус Павона», а пять лет назад итальянка одержала главную победу в жизни, одолев рак щитовидной железы.

Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos
Valentina Vignali, the Italian basketball player who is making heads turn with her jaw-dropping fashionable photos

10 комментариев

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Da prozecutor
Очень годная итальяночка!
0
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Da prozecutor
Ответ hedgehog111
местами похожа на Deborah Mastronelly ))
фу таким быть))) ахаха
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Александр Кудрявцев
Симпатяжка 💘💘💘
0
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hedgehog111
местами похожа на Deborah Mastronelly ))
0
0
0
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Gridint
Там был какой-то текст или мне показалось?))
+3
0
+3
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quznez
Ответ OnTuMyC
а почему все фотки такого подозрительно всратого качества?
с инсты, вероятно.
0
0
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aya
Удивительная девушка, удачи!
0
0
0
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Tony Lee
Да, она шикарная.
+2
0
+2
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OnTuMyC
а почему все фотки такого подозрительно всратого качества?
+1
0
+1
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Hitgoe Himgob
Вот это женщина
+12
0
+12
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